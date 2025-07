USA, Senato approva legge fiscale di Trump: Vance decisivo sul pareggio 50-50

(Teleborsa) - La, che prevede tagli fiscali e di spesa da 3,3 trilioni di dollari, è stata. I senatori hanno votato 51 a 50 per approvare il cosiddetto "One Big Beautiful Bill", con tre repubblicani - Susan Collins del Maine, Thom Tillis della Carolina del Nord e Rand Paul del Kentucky - che si sono opposti alla legge. Il voto decisivo è stato quello del vicepresidente JD Vance.Lo Speaker Johnson e i vertici dellahanno dichiarato che prenderanno immediatamente in considerazione il pacchetto non appena i legislatori torneranno a Washington. "Questo disegno di legge è nell'agenda del Presidente Trump e lo stiamo trasformando in legge", ha dichiarato la leadership del Partito Repubblicano.Informato che alcuni repubblicani della Camera hanno dichiarato di non poter sostenere le modifiche apportate dal Senato all'imponente disegno di legge, Trump ha affermato che. "È un ottimo disegno di legge e penso che andrà molto bene alla Camera", ha detto Trump.L'ufficio di bilancio del Congresso (CBO), un organismo indipendente, ha dichiarato che il disegno di leggenazionale dal 2025 al 2034, un aumento di quasi 1 trilione di dollari rispetto alla versione approvata dalla Camera. L'analisi ha inoltre rilevato che 11,8 milioni di americani rimarrebbero senza assicurazione entro il 2034 se il disegno di legge venisse approvato.