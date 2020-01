Oro e petrolio volano dopo ritorsione iraniana

(Teleborsa) -, oro in particolare, dopo l' attacco missilistico di Teheran a due basi USA in Iraq , ritorsione per l' uccisione del generale Qassem Soleimani da parte degli Stati Uniti , per poi portarsi stamane a 1.592,6 dollari (+1,17%). Le quotazioni del metallo prezioso continuano a galoppare sull'escalation delle tensioni in Medio Oriente, che potrebbero avere pesanti ripercussioni sui mercati finanziari. In rosso, infatti, tutte le principali piazze asiatiche , con ila 63,23 dollari al barile (+0,85%), dopo aver oltrepassato i 65 dollari nella notte. Ripiega dai massimi anche il, portandosi a 68,98 dollari (+1,03%) dal massimo di 70,83 toccato nelle primissime ore di oggi 8 gennaio 2020.