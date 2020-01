Prysmian si aggiudica contratto banda larga in Messico

Prysmian

Prysmian

(Teleborsa) -Group alla conquista del. La società attiva nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicata un, una società di proprietà dello Stato per il progetto “” in Messico.Questo è il più grande progetto lanciato dal Governo nella storia del Messico per la fornitura di cavi per telecomunicazioni, e collegherà regioni remote nel Paese con la banda larga ad alta velocità. Il contratto prevede la progettazione, fornitura e installazione di un minimo di 9.800 km di cavi OPGW e 5.100 km di cavi ADSS. OPGW sarà prodotto nello stabilimento del Gruppo a Vilanova i la Geltrù in Spagna, mentre i cavi ADSS saranno prodotti a Durango, in Messico, testimoniando ancora una volta la capacità del Gruppo di sfruttare la sua organizzazione globale e il grande lavoro di squadra delle sue organizzazioni LATAM, HQ e Business Unit OPGW.Poco mosso il titoloa Piazza Affari: +0,05%.