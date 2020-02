Mediobanca, utile semestre a 468 milioni (+4%). Titolo accelera in Borsa

Mediobanca

Mediobanca

istituto di piazzetta Cuccia

FTSE MIB

Mediobanca

(Teleborsa) -chiude il primo semestre dell'esercizio 2019-2020 con un, in crescita del 4% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.- fa sapere l'istituto di credito di Piazzetta Cuccia - sono saliti del 4% a 1,3 miliardi di euro.. Stabile il CET1 al 14,1% e "per oltre 550 bps superiore ai minimi regolamentari"., stabilmente bassi ed ampiamenti coperti: SREP CET1 requirement confermato all’8,25%, con P2R stabile a 1,25% (secondo miglior requisito italiano e ottavo sulla totalità del campione ECB) MREL requirement confermato al 21,6% degli RWA.Il titolotitolo forte dei risultati ed in linea con l'andamento rialzista del comparto bancario è protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,76%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'più pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 9,82 Euro. Supporto a 9,64. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 10.