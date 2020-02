Il Settore servizi per la finanza a Piazza Affari interrompe la serie di quattro rialzi consecutivi (-0,51%)

Settore servizi per la finanza a Piazza Affari

EURO STOXX Financial Services

comparto dei servizi finanziari in Italia

comparto servizi per la finanza europeo

listino milanese

Tamburi

doValue

Tinexta

small-cap

Banca Intermobiliare

Gequity

Equita Group

(Teleborsa) - Ilsta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'è senza direzione.Ilha esordito a quota 108.303,28, e chiude a 107.960,8, con un ribasso di 549,23 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre ilsi ferma a 535,25, dopo aver iniziato gli scambi a 534,71.Tra le medie imprese quotate sul, risultato negativo per, con una flessione dell'1,42%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,02% sui valori precedenti.Discesa moderata per, che chiude la giornata del 7 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,95% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Milano, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -6,43%.Affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 3,57%.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,71%.