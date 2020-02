Segno meno per l'indice dei beni personali italiano (-1,14%), flessione scomposta per Elica

settore beni personali a Milano

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione delIlscivola a quota 82.138,8 di 951,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 1.093, dopo che in principio era 1.099.Tra i titoli del, composto ribasso per, in flessione dell'1,64% sui valori precedenti.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,97%.Tra le medie imprese quotate sul, retrocede, con un ribasso dell'1,19%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,18%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,77%.Tra ledi Piazza Affari, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 2,88% sui valori precedenti.Pesante, che segna una discesa di ben -2,31 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,11%.