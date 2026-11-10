Milano 17:35
51.755 +0,69%
Nasdaq 18:21
27.574 -1,20%
Dow Jones 18:21
52.128 -0,50%
Londra 17:35
10.752 -0,29%
Francoforte 17:35
26.347 +0,31%

Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,43%

Il Dow Jones apre a 52.163,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,43%
Frazionale ribasso per l'indice dei giganti di Wall Street, in flessione dello 0,43%, dopo un'apertura a 52.163,21.
Condividi
```