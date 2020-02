EXOR conferma negoziati con francese Covéa per PartnerRe

EXOR

(Teleborsa) -conferma l'avvio dicon la compagnia assicurativa franceseriguardo una possibile, società di riassicurazione del Gruppo della famiglia Agnelli.La transazione, secondo l'agenzia Bloomberg, potrebbe avere un, giacché la holding guidata da John Elkann aveva presoPartnerRe ad un valore dinel 2015. Un'acquisizione ad un prezzo record che aveva visto E XOR trionfare su Axis Re ed aggiudicarsi il successo dell'OPA a colpi di rilanci."I colloqui - informa la società - sono in corso e non vi è certezza che porteranno ad una transazione". Exor fa sapere che si asterrà da qualsiasi ulteriore commento sino a quando i colloqui in corso non saranno completati e giunti al termine.