Canada annuncia riavvio negoziati su dazi con Stati Uniti

(Teleborsa) -. Il presidente degli Stati Unitied il premier canadese"hanno concordato" di, al fine di raggiungere unreciprocamente vantaggioso". Ad annunciare l'accordo fra i due leader è stato il ministro delle Finanze canadese Francois-Philippe Champagne, mentre non c'è stato alcun commento dalla Casa Bianca e dal presidente Trump."L'annuncio odierno garantirà la ripresa dei negoziati in vista della scadenza del 21 luglio 2025, stabilita al Vertice dei leader del G7 di questo mese a Kananaskis", ha affermato il premier, dal canto suo, si èforniti dalle aziende statunitensi, che aveva fatto infuriare il leader statunitense, spingendolo ad annunciare, prima del weekend, l'immediata revoca di ogni accordo con il Canada sul commercio e il ripristino di dazi salatissimi sulle importazioni."L'abolizione della tassa sui servizi digitali consentirà ai negoziati su un nuovo rapporto economico e di sicurezza con gli Stati Uniti di compiere progressi essenziali e rafforzare il nostro impegno per creare posti di lavoro e costruire prosperità per tutti i canadesi", ha affermato ilLaera stata emanata nel 2020, con l'intento di compensare le mancate tasse pagate dalle multinazionali tecnologiche. La tassa avrebbe dovuto generare un(circa 4,2 miliardi di dollari statunitensi) ed avrebbe colpiti società come(Google) e, costringendole a pagare milioni di dollari al Canada entro il 30 giugno. Per questo, la Casa Bianca aveva chiesto più volte al governo canadese di risolvere la questione.Il Canada ha sinora evitato i dazi più pesanti imposti da Trump ad altri Paesi, impegnandosi su un accordo tariffario diverso, ma è stato assoggettato ai dazi sulle importazioni di acciaio ed alluminio, di cui è il principale fornitore degli USA.