Agcom, Rai: multa da 1,5 milioni per violazione pluralismo

(Teleborsa) - Ilnonché deiQueste lein merito a numerosi episodi riguardanti la programmazione diffusa dalle tre reti generaliste, che sono costate alla Rai unaL'Agcom ha deciso di irrogare la sanzione, con ile l'in ragione dell'ampiezza e della durata delle infrazioni, ma tenendo conto di alcune iniziative ripristinatorie. L'Autorità ha poi diffidato la concessionaria pubblica affinché elimini, nella vigenza del contratto di servizio 2018-2022, le violazioni e gli effetti delle infrazioni accertate, adottando specifiche misure volte a garantire il rispetto degli obblighi e a evitare il ripetersi delle violazioni in futuro, richiamando l'importanza della responsabilità editoriale pubblica della concessionaria. L'Autorità ha precisato che ad essere sotto accusa "non sono le singole fattispecie, su cui la società ha spesso messo in atto azioni ripristinatorie o correttive" quanto "gli. Per quanto riguarda il mancato rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza, in relazione all'Agcom ha diffidato la Rai a cessare immediatamente i comportamenti contestati, anche al fine di consentire la verifica del corretto utilizzo delle risorse pubbliche (canone) e private (pubblicità) per il finanziamento delle attività e della programmazione di servizio pubblico."Mi sono astenuto perché ritengo che le violazioni riscontrate non siano di gravità tale da richiedere l'irrogazione di una sanzione" ha dichiaratoNon si è fatto attendere il commento della Rai che in una nota ha fatto sapere di aver, segnatamente in tema di pluralismo informativo". Nel riservarsi di esaminare in dettaglio il provvedimento quando sarà notificato per una "più compiuta valutazione nel merito – continua il comunicato – Rai non mancherà di rappresentare nelle opportune sedi lain coerenza con il ruolo assegnatole dalle leggi, anche da quelle che tutelano l'autonomia dei giornalisti. Il Servizio pubblico – conclude la nota – resta sempre impegnato, anche nella presente complessa congiuntura, nella tutela della libera informazione e nella rappresentazione corretta del dibattito presente nel Paese a beneficio in primo luogo dei cittadini che pagano il canone, tutto ciò sempre nel più scrupoloso rispetto delle norme cui è sottoposto".