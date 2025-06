Sanzione Antitrust Ue: 329 milioni a Delivery Hero e Glovo per cartello sul lavoro

(Teleborsa) - L’ha inflitto unaa due colossi della consegna di cibo a domicilio, la tedescae la spagnola, per pratiche anticoncorrenziali tra il 2018 e il 2022.Secondo la Commissione Ue, le due aziende hannoattraverso un’intesa che prevedeva lo scambio sistematico di informazioni riservate, la suddivisione dei mercati geografici all’interno dello Spazio economico europeo e, soprattutto, un accordo pernoto come patto “. Si tratta della prima volta in cui Bruxelles sanziona un cartello nel mercato del lavoro e, in particolare, l’uso anticoncorrenziale di una partecipazione di minoranza.Delivery Hero. Durante questo periodo, le due società hanno mantenuto contatti frequenti anche tramite WhatsApp ed email, discutendo strategie e accusandosi reciprocamente di aver violato patti interni sull’assunzione del personale.Entrambe le aziende hanno ammesso le irregolarità e accettato la sanzione proposta dalla Commissione europea. Secondo la vicepresidente dell’esecutivo Ue,perché limita la concorrenza nel reclutamento dei talenti e riduce le opportunità per i lavoratori.