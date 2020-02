Ericsson raggiunge nuovo record velocità nel 5G

(Teleborsa) -con 4.3 Gbps in download su onde millimetriche 5G. La conquista è avvenuta presso il laboratorio Ricerca & Sviluppo di Ericsson aCon una specifica tecnica che comprend(8CC) che aggreganosu onde millimetriche, gli ingegneri Ericsson hanno raggiunto una, la più elevata mai ottenuta fino ad oggi nel 5G.Questo storico primato è stato raggiunto durante alcunibasati sull’utilizzo di soluzioni commerciali eper i casi d’uso in ambito enhanced mobile broadband, come i giochi multi-player, quelli in AR o il video streaming ad alte prestazioni. Maggiori velocità di downlink genereranno nuove opportunità per gli operatori che potranno offrire agli utenti accesso al Fixed Wireless Access, con connettività cellulare mmWave fino a quattro volte più veloce della fibra."Questo è un risultato fantastico. Per fornire un contesto, questo equivale a scaricare un’ora di contenuto video ad altissima definizione, o in 4K, da un servizio di streaming in soli 14 secondi", ha spiegatodi Ericsson."Ericsson sta compiendo i passi necessari - ha aggiunto - per garantire che gli operatori possano offrire la migliore capacità e velocità di trasmissione dati su onde 5G millimetriche. La soluzione aggregata con 8CC che abbiamo testato con successo consentirà non solo velocità più elevate, ma anche implementazioni 5G su larga scala e nuove opportunità di business"