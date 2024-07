CME Group, utile record nel secondo trimestre con aumento volumi derivati

CME Group

(Teleborsa) -, il principale marketplace mondiale di derivati, ha registrato undi 1,53 miliardi di dollari (vs 1,36 miliardi di un anno fa) e undi 1,0 miliardo di dollari (vs 839 milioni) neldel 2024. L'utile netto è stato di 883 milioni di dollari (vs 778 milioni) e l'utile per azione ordinaria è stato di 2,42 dollari (vs 2,14 dollari). Su base rettificata, l'è stato di 932 milioni di dollari e l'utile per azione di 2,56 dollari."Poiché le crescenti incertezze hanno portato a una maggiore necessità di gestione del rischio in tutte le classi di attività, CME Group ha raggiunto un volume record nel secondo trimestre e generato nuovi record per ricavi, utile netto rettificato e utile per azione rettificato - ha affermato il- Durante il trimestre, e per la prima volta in più di un decennio,, con un ADV complessivo in aumento del 16% nelle materie prime e del 13% nei mercati finanziari. Abbiamo anche raggiunto record significativi in ??molti dei nostri prodotti sugli U.S. Treasury, dove l'ADV è aumentato del 36% a 8,2 milioni di contratti"Ildel secondo trimestre 2024 è stato di 25,9 milioni di contratti, inclusi ADV non statunitensi, che hanno raggiunto la cifra record di 7,8 milioni di contratti.