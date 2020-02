Dl Milleproroghe, via libera Camera a fiducia con 315 sì

(Teleborsa) -alla fiducia sulI voti favorevoli sono statiDopo il via libera di Montecitorio il testo passerà al Senato per la seconda lettura dove sarà molto probabilmentee approvato con il ricorso a un nuovo voto di fiducia visti i tempi strettissimi.Ilinfatti, entro ilLe Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera hanno apportano numerose novità al testo licenziato dal Governo. Tra i punti piùil capitolo dellesu cuie gli altri componenti dell’esecutivo si sono dati battaglia nelle ultime settimane. Un altrosi è consumato sulla riforma dellache alla fine, però, rimarrà fuori dal decreto. Sempre in tema di prescrizione, il ccioè la sospensione per un anno dell’efficacia della legge Bonafede sul tema, sarà trasformato in ordine del giorno e al Milleproroghe e sarà votato prima del via libera definitivo della Camera.Tra le altreil capitolo degli aiuti alle grandi aziende in crisi, fra cui' prevista la proroga di un anno della Cassa integrazione per quasi 5mila dipendenti dell’ex Ilva di Taranto. Per quest'anno sono stati stanziati 19 milioni di euro. Via libera anche alle assunzioni di 1.600 ricercatori universitari, per la copertura delle regolarizzazioni sono stati stanziati 3 milioni di euro. Arriva poia possibilità per ie il ripristino delle norme sulla trasparenza degli stipendi dei dirigenti della pubblica amministrazione che erano state cancellate a fine 2019. Inoltre, iper mettersi in regola con le nuove norme del Codice degli appalti.