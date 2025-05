Dl Albania è legge, via libera del Senato

(Teleborsa) - Da: con 90 voti favorevoli, 56 contrari e un astenuto, l'Aula del Senato ha confermato la fiducia al governo. Il decreto - che consente di usare i centri per migranti aperti in Albania, in particolare l'hotspot di Gjader - ha avuto il primo via libera, alla Camera, il 15 maggio, anche allora con la fiducia.In concreto, il provvedimento modifica il protocollo, firmato tra la premier Giorgia Meloni e l'omologo Edi Rama a novembre del 2023, sui centri di Saperti lo scorso ottobre in Albania che, sinora, sono stati pochissimo utilizzati, con costi ingenti,Era stata la stessa premier, a dicembre del 2024, ad affermare alla kermesse di Fratelli d'Italia dal palco di Atreju: "i centri funzioneranno, funzioneranno. Dovessi passarci ogni notte da qui alla fine del governo italiano, funzioneranno" e la modifica del protocollo mira a blindare i trasferimenti. la platea di coloro che possono essere portati in Albania agli stranieri, già in Italia, colpiti da provvedimenti di trattenimento (non solo quindi per i non comunitari richiedenti asilo intercettati in acque internazionali). Non solo