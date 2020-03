Auto, vendite ancora giù in UE. CSP: incombe coronavirus

Fiat Chrysler

(Teleborsa) - Per il secondo mese consecutivo, il mercato dell'auto europeo vede ancora un segno meno, con le immatricolazioni che registrano un calo del 7,4% a febbraio a 957.052 vecoli dopo il -7,5% di gennaio.Lo comunica lche cita tra i fattori negativi "le novità nella tassazione dei veicoli introdotte in diversi Stati UE, l'indebolimento della situazione economica mondiale e l'Perle immatricolazioni a febbraio sono state 72.197, con un calo del 7% rispetto allo stesso mese del 2019, mentre laal 7,5%.Tra i quattrola Germania a febbraio ha accusato il calo più significativo con un -10,8%, seguita da Italia (-8,8%), Spagna (-6%) e Francia (-2,7%). Nei primi due mesi dell'anno invece le vendite nell'Unione Europea hanno segnato un -7,4%, con la Germania in flessione del 9%, la Francia del 7,8%, l'Italia del 7,3% e la Spagna del 6,8%.Il– ha affermato– passerà comunque alla storia come lo. L’della pandemiafino alla fine dello stato di allarme ed interesserà tutti i mercati dell’area". Come sempre, anche in questo inizio del 2020 - spiega Quagliano -. Nei primi due mesi del 2020 il risultato peggiore riguarda proprio il più importante dei mercati maggiori, quello tedesco che, dopo l’eccellente risultato del 2019, accusa un calo del 9%. Più o meno analoga la situazione della Francia (-7,8%) e dell’Italia (-7,3%), mentre la Spagna accusa un calo del 6,8% e il Regno Unito del 5,8%".