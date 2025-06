Ue, mercato auto in lieve aumento: +1,9 a maggio

(Teleborsa) - A maggio nell'Ue le immatricolazioni di auto registrano un aumento dell'1,6% a 926.582 unità, ma guardando ai primi 5 mesi dell'anno il bilancio è negativo dello 0,6% a 4,57 milioni di unità. Questi i dati diffusi dall'Neia maggio sono stati venduti 1.113.194 veicoli, l'1,9% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, quando furono vendute 1.092.323 auto. Nei 5 mesi le immatricolazioni sono stabili a 5,567 milioni (+0,1%).Cresce lapari a maggio al 15,4%, ma – rileva l'Acea – "è ancora lontana dai livelli necessari". Nei primi 5 mesi lesono aumentate del 26,1% a 701mila unità. Tre dei quattro mercati più grandi dell'Ue, che rappresentano il 62% di tutte le immatricolazioni di auto elettriche, hanno registrato un aumento:(+43,2%),(+26,7%) e(+6,7%). In controtendenza la, che ha registrato un calo del 7,1%.In crescita a maggio per il terzo mese consecutivo anche le(+47% a 87.300 unità) che raggiungono una quota dell'8,2%. Icontinuano a crescere, +20% a 1,6 milioni nei 5 mesi, arrivando a una quota del 35,1% e confermandosi l'alimentazione preferita dai clienti. In calo invece al 38,1% la quota di mercato combinata dinei 5 mesi, rispetto al 48,5% registrato nello stesso periodo del 2024.chiude il mese di maggio con un aumento delle vendite del 4,8% a 263.787 unità pari a una quota di mercato del 28,5%. In calo inveceche a maggio ha venduto 168.839 auto vendute n Europa (Ue+Efta+Regno Unito), il 3% in meno rispetto allo stesso mese del 2024, quando furono vendute dal gruppo 174.131 vetture. La variazione è stata negativa del 8,4% nei primi cinque mesi dell'anno: nel 2025 il gruppo ha venduto 859.950 vetture, contro le 939.062 dello stesso periodo del 2024. Quota in calo a maggio al 15,2%, contro il 15,9% dello stesso mese del 2024.Fra i brand bene(+26% a 4.716 unità),(+4,8%) e(+1,4%), in calo(-13%) e Opel (-14,2%). Male(-80% a 763 unità) e(-34% a 311 unità). Al terzo postoregistra un aumento delle vendite del 4% a 102mila unità, pari a una quota di mercato dell'11%. Prosegue il calo di-40% a 8-729 unità, pari a una quota dello 0,9%, mentre la cinesecon il marchioregistra una crescita del 38% a 18.716 unità, arrivando a una quota del 2%.