Cura Italia, in arrivo 200 milioni per professionisti e autonomi

(Teleborsa) - Confermato anche per iun. Come annunciato nei giorni scorsi,, di concerto conha firmato il decreto ministeriale che destina agli iscritti agli ordini professionaliLepossono essere presentate da professionisti e lavoratori autonomi presso i propri enti di previdenza. "Si tratta di un primo intervento per fronteggiare immediatamente la situazione di emergenza" spiega, annunciando di essere già al lavoro sulle"dove l'obiettivo è di prevedere, per queste categorie di lavoratori, unIl decreto stabilisce che il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, danneggiati dall'sarà riconosciuto ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un; ai lavoratori che, sempre nell'anno di imposta 2018, abbiano percepito une abbiano cessato,rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa del virus Covid-19.Laspetterà alle singole casse. Con successivi decreti – fa sapere il ministero del Lavoro – saranno individuati gli ulteriori beneficiari del reddito di ultima istanza, per i quali