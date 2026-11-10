Mimit, al via i voucher cloud e cybersecurity per Pmi e autonomi

Urso: "La difesa del Made in Italy passa anche dalla sicurezza digitale"

(Teleborsa) - Aperto da oggi lo sportello del Mimit per i voucher cloud e cybersecurity: 150 milioni di euro a disposizione di micro, piccole e medie imprese e lavoratori autonomi, inclusi i liberi professionisti, su tutto il territorio nazionale, per rafforzare la sicurezza informatica e favorire l'adozione di tecnologie digitali più avanzate.



I contributi a fondo perduto coprono il 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 20mila euro per beneficiario, per piani di spesa di almeno 4mila euro. Oltre 71 milioni sono riservati ai progetti nel Mezzogiorno. Sono finanziabili hardware e software per la cybersecurity e servizi cloud, acquistati presso fornitori abilitati, per introdurre soluzioni nuove o più avanzate e sicure rispetto a quelle già in uso.



"Gli attacchi informatici di questi giorni confermano quanto sia centrale la difesa del nostro sistema produttivo nello spazio digitale", ha dichiarato il ministro Adolfo Urso. "Proteggere le nostre imprese da chi vuole impossessarsi delle loro tecnologie e del loro know-how significa difendere la sovranità economica dell'Italia. La difesa del Made in Italy passa oggi anche dalla sicurezza digitale".



Le domande si presentano online, con la procedura indicata sul sito del Mimit, da oggi, 10 novembre, fino alle ore 12 del 20 gennaio 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse.

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