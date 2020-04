Coronavirus, netto calo dei malati. Iss: "Finalmente curva scende ma non è tana libera tutti"

(Teleborsa) -dove nella giornata di martedì si sono avuti, poco meno della metà rispetto ai 1.941 di lunedì, per un totale die un numero di, come ha spiegato il commissario Angelo Borrelli nella consueta conferenza stampa alla Protezione Civile., per un totale di 3.792. Di questi, 1.305 sono in Lombardia. Dei 94.067 malati complessivi, 28.718 sono poi ricoverati con sintomi - 258 in meno rispetto a ieri - e 61.557 sono quelli in isolamento domiciliare.Diminuisce, anche se purtroppo di poco, il, con un aumento rispetto a lunedì di: il giorno prima l'aumento era stato di 636.Finorain Italia dopo aver contratto il coronavirus,: l'aumento dei guariti lunedì era stato di 1.022., come ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera in conferenza stampa. Sono in tutto, numero inferiore rispetto ai 1089 del giorno precedente). In terapia intensiva i ricoverati sono 1.305, dunque 38 meno di ieri, i ricoverati non in terapia intensiva 11.833 (-81), mentre il: nella curva epidemica, dopo una fase di plateau, sembra esserci una discesa, la curva tende a flettere in basso. Ma aspettiamo domani o dopodomani prima di tirare un sospiro di sollievo", ha commentato l'epidemiologo Giovanni Rezza dell'Iss in conferenza stampa."Speriamo di assistere ad una flessione, ma bisogna sempre tenere a mente che il", ha sottolineato il direttore del dipartimento malattie infettive dell'Iss sottolineando che bisognerà ingaggiare con il virus una "dura lotta".Per quanto riguarda le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico e la conseguente decisione del governo sulla, l'auspicio dell'epidemiologo è che questa- ha aggiunto - perché".Sui, Rezza ha dichiarato che, al momentoperché "l'affidabilità è ben lungi dal 100%". L'epidemiologo ha poi spiegato che potrebbero esserci dei falsi positivi, evidenziando che i test danno "un'indicazione di massima. I risultati dei test sierologici vanno presi con cautela".