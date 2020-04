CSC, fornire subito liquidità a imprese per ripartire

(Teleborsa) - "Con lodovuto alla diffusione del covid-19, damoltissime imprese in Italia stanno subendo un cche prosciuga la loroa fronte di esborsi che restano necessari (fornitori, dipendenti, fisco, banche). Già prima dell’epidemia, l’indagine ISTAT segnalava unadisponibile in azienda e il(-1,3% annuo). Ora si rischia che le riserve di cassa si azzerino rapidamente e che tante imprese non riescano più a far fronte ai pagamenti: questo potrebbe condurre a una diffusa, anche per". E' quanto sottolinea un focus del Centro Studi di Confindustria (CSC).Per molte imprese - segnalano gli analisti dell'associazione degli- ciò preannuncia un. Senza un'iniezione di liquidità l'economia italiana verrebbe trascinata giù proprio da quello che dovrebbe essere. La mancanza dianche ladelnel", aggiunge CSC. Il fabbisogno di liquidità nel 2020 è stato stimato, in uno scenario di fine epidemia a giugno, indi cui gran parte necessari tra aprile e giugno. Diventerebberoin uno scenario pessimistico con fine epidemia a dicembre. Senza moratoria sui prestiti queste cifre salgono a. Se si includono leche già avevano problemi di liquidità, si arriva a- sottolinea CSC -per fornire oggi liquidità alle imprese e rendere poi possibile la ripartenza, una volta terminata l’emergenza sanitaria.: occorre agire subito, per evitare