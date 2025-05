Serio (AcomeA SGR): market making specializzato su EGM per aumentare fiducia

Nasdaq

(Teleborsa) - "La. La liquidità viene creata dagli investitori, quindi bene il fondo di fondi e la moral suasion sui fondi pensione affinché allochino una quota dedicata alle società quotate italiane, ma poi ci vuole anche l'infrastruttura di mercato, con degli attori che oggi forse non ci sono". Lo ha affermato, all' evento AssoNext alla Camera dei Deputati "Come ha suggerito anche il Sottosegretario Freni, prepariamoci a vedere nuovi interlocutori - ha spiegato - La liquidità sull'EGM è affidata a Specialist, una figura obbligatoria, quindi mi chiedo perchè non. È partito grazie a rete di market maker piccoli e specializzati, talmente una buona idea che in Germania l'hanno replicata. Questo può essere, declinato con ordine e accuratezza, una via per creare la liquidità anche dalla parte dell'offerta"."Se ci fosse uno, probabilmente anche il grande fondo istituzionale si affaccerebbe al mercato con più fiducia", ha sottolineato Serio.