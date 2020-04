Boccia: "Dal 18 maggio aperture differenziate"

(Teleborsa) -ma conCosì il ministro per gli Affari Regionali, in videoconferenza con i presidenti delle Regioni.Nel corso del vertice, Boccia avrebbe parlato didelle prossime settimane dal 18 maggio".Le Regioni potrebbero così decidere di riaprire le attività anche con tempistiche diverse ma in base a unDiscuterete del monitoraggio con il ministro della Salute Speranza (a seguire in videoconferenza con le Regioni, ndr). Definito il monitoraggio si potrà procedere a differenziazioni"."È molto importante dare un segnale di unità.. Ci vogliono unità, serietà e responsabilità", ha detto Boccia ai Presidenti di Regione. "L'obiettivo è sempre quello della tutela dei cittadini", ha affermato ancora il ministro.Il metodo proposto da Roma è che "l. Se ci sono ordinanze non coerenti invio una diffida, una lettera con la scheda indicando le parti incoerenti e la richiesta di rimuoverle.Il ministro comunque si augura di "arrivare a una soluzione condivisa" perché "ha più senso la lettera che vi indica le violazioni dell'ordinanza rispetto alla tutela della salute e se non vengono modificate si trasformano in diffida, rispetto all'impugnativa - ha aggiunto Boccia, secondo quanto riferito -. Non impugno subito ma con grande collaborazione vi scrivo e prima ancora sollecito un confronto preventivo".