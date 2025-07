Unieuro, investimenti per 250 milioni di euro al 2030. Vuole triplicare l'EBIT

(Teleborsa) -, recentemente acquisita dal Gruppo Fnac Darty e revocata da Piazza Affari, ha. Gli obiettivi strategici sono: crescere attraverso nuove aperture e M&A, ampliare significativamente l'offerta attraverso nuove categorie ad alto potenziale, accelerare la trasformazione digitale per una vera omnicanalità integrata, consolidare il ruolo dei servizi nella relazione con il cliente e diversificare le fonti di crescita attraverso iniziative B2B/2C e Retail Media.Il piano si inserisce nel, di cui Unieuro fa parte rappresentando il 25% del fatturato complessivo, con la strategia "Beyond Everyday", si legge in una nota.Sul fronte del consolidamento del mercato, l'azienda ha definito una chiara roadmap di crescita per linee esterne, a conferma del suo ruolo di unico consolidatore del mercato in Italia. Unieuro svilupperà il proprio network retail fisico attraversoe un piano mirato di acquisizioni.Sul fronte dell'innovazione nel retai, l'azienda, creando punti vendita progettati per offrire soluzioni complete con una forte focalizzazione sui servizi, anche di riparazione, una consulenza di alto livello e un'esperienza personalizzata, arricchendo l'interazione cliente-consulente abilitata da tecnologie innovative.Il piano prevede di, di portare i servizi ad un'incidenza sul fatturato pari al 9% e le private label all'8% sul totale dei ricavi. Previsti, inoltre, investimenti cumulati nell'orizzonte del piano per oltre 250 milioni di euro, dedicati principalmente alla trasformazione tecnologica, allo sviluppo della rete fisica e omnicanale e a progetti strategici.