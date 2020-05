Franceschini: "turismo ben oltre la crisi, servono interventi straordinari"

(Teleborsa) - Lain corso nel nostro Paese ha toltopraticamente a tutti i settori, qualcuno più di altri. Ilad esempio, è tra quelli che stanno pagando il"Il, non sto a dirlo a voi che ve ne occupate in Parlamento. Io l'ho detto dall'inizio trovando condivisione da parte di tutti i miei colleghi di Governo: tutti i settori sono colpiti dall'emergenza Covid 19 ma, se alcuni settori avranno tempi di ripresa più veloci, ilNel dramma generale della crisi gli va riconosciutaPer questo serve un. A dirlo il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali,in una video audizione presso la Commissione Industria, commercio e turismo del Senato per le linee programmatiche del suo dicastero chiarendo che non è stato dichiarato lo stato di crisi perché in questo caso ""Loha specificato, si adotta quando c'èe quindi si individua unin crisi e lo si dichiara innon dà grandi interventi immediati ma dà la possibilità di andare in deroga su alcuni contributi e regole europee.Altra questione all'attenzione, le"Stiamo lavorando - chiarisce Franceschini - si possano fare, ma saranno comunque. Ho chiesto al Comitato tecnico scientifico, che sta lavorando in queste ore,per tutti i settori che riguardano il mio ministero, da teatri, cinema, musei ed eventi, per consentire la loro riapertura in sicurezza e li ho chiesti anche per ilspiagge in generale (abbiamo migliaia di chilometri di spiagge libere) termali e etc. Credo che la risposta arriverà in une servirà anche per chi non aprirà domani maUn chiarimento anche sul cosiddettoche è "in realtà è un, che varierà in base alla composizione del nucleo familiare. La somma andrà spesa entro il 2020 in tutte le strutture ricettive scelte perché devono comunicare entro 24 ore i dati anagrafici dell'ospitato alla questura e pagano la. Questo assicura“Bene le dichiarazioni di oggi del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismodi un intervento straordinario per un settore, quello del turismo, che è stato duramente colpito dall’emergenza del Covid- 19 - commenta– plaudo al metodo che le cose si fannoma ora mi aspetto un atteggiamento diverso delnei confronti di quelle“Qualsiasi intervento si voglia fare non può prescindere– prosegue – come, ad esempio, lee che al momento si trovano ferme ormai da diversi mesi”.Conclude Marchetti: “Mi aspetto dopo le dichiarazioni di oggi un confronto serio e costruttivo con ildal momento che ne va la sopravvivenza di un