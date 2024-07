PNRR, Fitto: "Oltre 150 miliardi a debito, utilizzare bene risorse"

(Teleborsa) - Il PNRR rappresenta sicuramente una. Lo ha sottolineato il Ministro per gli affari europei, la politica di coesione, il Sud e il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo all'appuntamento dell'Anci 'Il Pnrr dei Comuni e delle Città.- ha precisato - e questo ci fa capire". Il riferimento del Ministro era alla qualità della spesa, alla necessità di utilizzare bene le risorse per investimenti che consentano di avere effetti sulla crescita.Negli anni scorsi l'assenza del, sospeso per la crisi pandemica,Il Ministro ha anche sottolineato che oggi, con il Patto che è tornato in vigore, nella nuova versione, dobbiamo porre grande attenzione alla qualità della spesa, affinché gli investimenti producano crescita e capacità di rientrare dal debito.e delle politiche di coesione - ha spiegato - per inserire nel programma di investimenti che il governo dovrà presentare in Europa gli interventi che hanno effetti sulla crescita e