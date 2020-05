Il settore beni personali a Milano si muove in territorio positivo (+2,07%), giornata euforica per De' Longhi

indice dei beni personali italiano

(Teleborsa) - Forte rialzo per l', come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente delIlha aperto a quota 63.999,9, in aumento di 1.324,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', stessa scadenza, viaggia a 914, dopo aver esordito a quota 900.Nel, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,34%.Buona performance per, che cresce dell'1,29%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 4,06% sui valori precedenti.Decolla, con un importante progresso del 2,17%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,74%.Tra le azioni del, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,09%.