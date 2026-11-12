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Piazza Affari: brillante l'andamento di De' Longhi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di De' Longhi
Rialzo marcato per la big degli elettrodomestici, che tratta in utile del 3,23% sui valori precedenti.
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