INWIT, utile netto sale a 33,5 milioni nel 1° trimestre

INWIT

(Teleborsa) -ha chiuso il 1° trimestre con unrispetto allo stesso periodo 2019 (-2,1% invece escludendo lerelative allasi attestano arispetto allo stesso periodo 2019 (94,9 milioni di euro), incorporando ricavi non ricorrenti per 6,8 milioni di euro (contabilizzazione di contratti attivi scaduti anticipatamente). Al netto di tali partite, il confronto con lo stesso periodo 2019 evidenzia una crescita dell’1,3%.ammonta arispetto all’esercizio 2019. Tale incremento si riduce al 4,1% se si escludono sia i già citati ricavi non ricorrenti sia, i costi non ricorrenti legati all'operazione Vodafone Towers, pari a 5 milioni di euro.è pari arispetto allo stesso periodo 2019. Escludendo i ricavi/costi non ricorrenti il confronto con lo stesso periodo 2019 evidenzia un incremento invece pari al 6,1%;Gliel periodo sono stati pari a euro% rispetto al primo trimestre 2019.. Rispetto a dicembre 2019 (pari a 712,1 milioni di euro), l’incremento è in relazione sia all’accensione del finanziamento con un pool di banche utilizzato per 2,150 miliardi per l’acquisto della partecipazione in Vodafone Towers, sia per le passività finanziarie IFRS16 relative al conferimento di Vodafone Towers (pari a 439,3 milioni di euro).