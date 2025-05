ASPI, nel primo trimestre utile netto pari a 175 milioni

(Teleborsa) -(ASPI) chiude il primo trimestre con undi euro, in calo di 18 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2024.Il totale ricavi operativi è pari a 990 milioni di euro e si incrementa di 14 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2024. In particolare i ricavi da pedaggio sono pari a 881 milioni di euro e sono in linea con il primo trimestre 2024 per effetto della sostanziale compensazione tra la diminuzione del traffico e l'incremento tariffario di Autostrade per l'Italia (1,8%). Gli altri ricavi operativi, pari a 109 milioni di euro, si incrementano di 17 milioni rispetto al primo trimestre 2024 (92 milioni di euro) per effetto principalmente dei maggiori ricavi di Amplia verso terzi.L' Ebitda e' pari a 571 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto al primo trimestre 2024, mentre l'Ebit e' pari a 348 milioni di euro e registra un decremento di 24 milioni di euro.è pari a 9.924 milioni di euro (stabile rispetto al 31 dicembre 2024), con un Cash Flow Operativo generato nei primi tre mesi pari a 370 milioni di euro.Nel primo trimestre 2025 i chilometri percorsi sulla rete del Gruppo hanno subito una flessione dell’1,1% rispetto al primo trimestre 2024, che beneficiava tuttavia dell’effetto dell’anno bisestile nonché dell'avvio delle festività pasquali a fine marzo.All’11 maggio 2025 il traffico sulla rete del Gruppo è in crescita dello 0.6% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente; sterilizzando l’effetto dell’anno bisestile, il traffico su base omogenea è stimabile in +1,3%