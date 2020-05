Cairo Communication chiude in rosso il 1° trimestre

Cairo Communication

RCS

(Teleborsa) - Il Gruppoha subitonel 1° trimestre dell'anno, che chiude con unadi euro (2,7 milioni di utile nel 2019).Nonostante il momento difficile, il Gruppo ha mantenuto "accesa" tutta la sua offerta informativa: con(primo quotidiano italiano in edicola e online con oltre 35 milioni di utenti unici medi in marzo 2020) e con(3,64% di share sul totale giorno e 4,85% in prime time) si conferma ilNel primo trimestre 2020, il Gruppo ha conseguito, un margine operativo lordo, impattato da oneri non ricorrenti per 4,7 milioni per lo stanziamento di fondi relativi ad interventi sul personale per i prepensionamenti.consolidato in riduzione di 25,7 milioni di euro rispetto a fine 2019.