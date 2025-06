Borsa, ecco i nuovi panieri in vigore da lunedì 23 giugno

Lottomatica Group

(Teleborsa) -dal termine delle contrattazioni il prossimo(e quindi dall'avvio degli scambi di lunedì 23 giugno) iche determinano i principali indici di Piazza Affari, calcolati daa seguito della consuetaNessuna modifica significativa per l'indice, che quale non vi sono ingressi ed uscite. Nella Lista di riserva figuranoPer quanto concerne l'indice, fanno il loro ingresso, al posto di. Nella lista di riserva, Industrie de Nora,- Immobiliare Grande Distribuzione.Per l'indicec'è l'ingresso de, Industrie de Nora, The Italian Sea Group, mentre esconoAvio e Tinextia, promosse nelle Mid Cap.Per il paniere dell'indicesi segnala l'ingresso de Il Sole 24 Ore ed Indel B (entrate nanche fra le Small Cap) e nessuna esclusione.Nessuna variazione per i panieri deled