Fiducia consumatori, Confesercenti su dati Istat: allarmanti, serve una svolta

(Teleborsa) - I: l’emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia ha letteralmente travolto le imprese, in particolare quelle attive nel commercio, nei servizi di mercato e nel turismo. o , che per le attività economiche segnano i valori minimi dal 2005..“Un deterioramento del clima di fiducia era prevedibile e atteso, ma in alcuni settori il crollo è peggiore di quanto immaginato –– Per le imprese adesso a destare preoccupazione è la carenza di liquidità, necessaria a far fronte alle spese e ad assicurare stipendi. Vincoli di accesso al credito troppo stringenti e ristori in ritardo rischiano di incidere negativamente sul tessuto produttivo e sulle possibilità di ripresa.Siamo vicini ad un punto di non ritorno, e per questo le misure predisposte dal Governo per il sostegno dell’economia devono diventare subito operative e fruibili dalle imprese.: se i sostegni tarderanno ancora, molte imprese non potranno fare altro che cessare le attività”.“Cruciale – ha concluso la Presidente di Confesercenti – sarà anche. È un’occasione che non dobbiamo assolutamente mancare: le risorse devono essere utilizzate non solo per superare la crisi, ma anche e soprattutto per modernizzare la nostra economia e garantirne un rilancio strutturale. Per indicare le strategie su cui puntare sarà fondamentale il contributo di tutti: noi siamo pronti a fare la nostra parte per la crescita del paese”