Fiducia, Confesercenti: turismo traina il recupero, segnale positivo per la stagione estiva

(Teleborsa) - "Dopo tre mesi di calo, la fiducia delle imprese torna a crescere, trainata dal, il cui indice aumenta di 18 punti in un solo mese: un segnale positivo per la stagione estiva in arrivo, che dovrebbe mettere a segno un incremento delle presenze anche quest’anno, soprattutto grazie ai turisti stranieri". Cosìcommenta i dati Istat sul clima di fiducia di imprese e consumatori a maggio "In un quadro di miglioramento complessivo della fiducia, però, spicca il dato in controtendenza della: i negozi vedono peggiorare l’indice di 4,3 punti in un mese, confermando le difficoltà endemiche delle attività di vicinato – fa notare la Confederazione –. Una sfiducia purtroppo corroborata dall’andamento del settore negli ultimi anni: tra il 2019 ed il 2024 sono sparite oltre 90mila imprese del commercio, un crollo determinato completamente dalla(79mila in meno) e società di persone (oltre 20mila in meno) mentre quelle di capitale crescono. Una decisa accelerazione delurbana, che sta riducendo l’accesso ai servizi a milioni di italiani"."In questa fase, a pesare sulleè la coda lunga del rallentamento dei consumi generato dall’degli anni passati, ma anche una ritrovata prudenza dei consumatori – ha sottolineato Confesercenti –. Anche a maggio, infatti, l’indice dellerisale in tutte le sue componenti ma, come abbiamo avuto più volte occasione di segnalare, le valutazioni sono ancora ondivaghe e non danno luogo ad una stabilizzazione di senso positivo. Inoltre, anche i miglioramenti sul versante del reddito disponibile non hanno ancora l’impatto che ci si aspetterebbe sulla spesa delle famiglie"."In una fase di difficoltà dele delle, però, le prospettive di crescita dell’economia del paese sono proprio legate ai consumi interni e principalmente alla tenuta del: l’auspicio è che si possa proseguire con determinazione sulla strada della riforma fiscale, liberando risorse per le famiglie", ha concluso.