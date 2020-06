Alta tensione Cina-Usa, la contromossa del Dragone

(Teleborsa) - Non si ferma l'ditraFunzionari del Governo cinese avrebbero, infatti, ordinato alle maggiori aziende agricole statali - Cofco e Sinograin - di "mettere in pausa" gli acquisti di alcuncompresi iLo riporta Bloomberg riportando anche che alcuni compratori cinesi avrebbero annullatodi ordini di carne di maiale dagliUn segnale di certodopo la firma della"Fase Uno" dell'accordo commerciale che dovrebbe (condizionale è quanto mai d'obbligo) mettere fine alla guerra dei dazi tra le due maggiori economie mondiali. Mentre il primo Ministro cinese Li Keqiang ha a più riprese ribadito l'impegno ad attuare l’accordo siglato lo scorso gennaio, le tensioni non si placano e anzi crescono in scia alla mossa didi rafforzare la sua presa suStando ai rumors, le due compagnie stavano effettuando indagini sui prezzi per 20-30 carichi di semi di soia statunitensi, ma hanno bloccato gli acquisti dopo che il Presidente Usa Donaldha annunciato sanzioni nei confronti dellain seguito all'approvazione, da parte dell'Assemblea nazionale del popolo di Pechino, del controverso disegno di legge sulla sicurezza a