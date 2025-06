Poco mossa la Borsa di Tokyo, si riaccende la tensione tra Cina e Usa

Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile(+0,07%), che continua la sessione sui livelli della vigilia; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza(+0,14%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti.Le performance migliori risultano essere quelle dei, in scia con i risultati di Wall Street e al calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA.Di nuovo tese letra: il presidente statunitense Donald Trump ha accusato la Cina di aver violato un accordo commerciale raggiunto di recente con Pechino che ha "fermamente respinto" tali accuse. L'amministrazione Usa ha comunque segnalato che i negoziati commerciali con la Cina sono in una fase di stallo, indebolendo le speranze di un accordo commerciale permanente tra i due Paesi.Sul fronte macroeconomico, peggiora il settore della manifattura in Cina . Il PMI manifatturiero elaborato daè infatti sceso a maggio quota 48,3 punti a maggio 2025 - la prima volta inda settembre 2024, il livello più basso da settembre 2022 - dai 50,4 precedenti. Il valore scende infatti sotto la soglia chiave dei 50 punti, che segnala una espansione dell'attività e risulta inferiore alle attese degli analisti che indicavano un lieve miglioramento a 50,7 punti.In rialzo(+1,2%). ale contrattazioni sono chiuse in occasione dell'Elezioni Presidenziali.In lieve ribasso(-0,44%); leggermente positivo(+0,64%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,01%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a 0%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto 0%.Il rendimento dell'scambia 1,49%, mentre il rendimento per ilè pari 1,7%.