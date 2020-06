(Teleborsa) - L'ABI rileva che a ieri, 10 giugno, leper 29 miliardi di finanziamenti richiesti (oltre un miliardo in più del giorno prima): di queste, per operazioni fino a 25 mila Euro, le domande pervenute al Fondo di Garanzia sono divenute 532 mila per 10,8 miliardi di Euro.