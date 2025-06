ESMA, nuove linee guida per richiesta di liquidità alle controparti centrali

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (), l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, ha pubblicato il suo, con l'obiettivo di supportare le Autorità Nazionali di Risoluzione (National Resolution Authorities, NRA) nell'operatività del meccanismo di richiesta di liquidità. Il briefing fornisce una metodologia che le NRA devono considerare quando includono la richiesta di liquidità per la risoluzione nei piani di risoluzione delle CCP.Le NRA dovrebbero, al fine di calibrare le risorse disponibili tramite una richiesta di liquidità. Nel fare ciò, le NRA dovrebbero tenere conto dell'impatto sulle parti interessate, come i partecipanti diretti, i mercati finanziari e le infrastrutture dei mercati finanziari. Infine, le NRA dovrebbero garantire che siano in atto processi adeguati per l'esecuzione delle richieste di liquidità e che la loro efficacia venga testata tramite simulazioni.Questo briefing supporta le NRA nel migliorare la loro. Promuovendo pratiche coerenti in tutte le giurisdizioni, favorisce l'efficacia dei mercati finanziari e la stabilità finanziaria, una priorità strategica per l'ESMA.