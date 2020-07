Appuntamenti e scadenze dell'1 luglio 2020

Enertronica Santerno

General Mills

Neodecortech

Tamburi

(Teleborsa) -Banca d'Italia - Indagine sulle imprese industriali e dei serviziItalian Sustainability Week - Evento organizzato da Borsa Italiana in modalità virtuale, dove oltre 40 società rappresentanti oltre il 50% della capitalizzazione di mercato, incontreranno virtualmente primari investitori domestici e internazionali per discutere le proprie strategie di crescita sostenibileBanca d'Italia - Ita-coin; Indagine sulle imprese industriali e dei serviziFOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaAuto - Immatricolazioni di giugno a cura del Ministero dei Trasporti11.15 - Banca d'Italia - Presentazione del rapporto annuale sul 2019 "L'economia del Lazio" - Presentazione in video conferenza del rapporto annuale "L'economia del Lazio". Interviene Piero Cipollone, Vice Direttore Generale della Banca d'Italia. La presentazione del rapporto è trasmessa in diretta video sul canale YouTube della Banca d'Italia16.30 - Aeroporti di Roma - Cerimonia di consegna del riconoscimento Global Leader in Sustainability and Commitment to Responsible Travel che si svolgerà alla presenza del Segretario Generale del World Tourism Organization nell'area esterna del Terminal 3 dell'aeroporto Leonardo da VinciCanada - Borsa di Toronto chiusa per festivitàRussia - Borsa di Mosca chiusa per festivitàHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti