Tamburi, buyback per oltre 994 mila euro

Tamburi

Azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale

(Teleborsa) -nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 23 al 27 giugno 2025, complessivamente(pari allo 0,071% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 7,6426 euro, per undiAl 27 giugno quindi, Tamburi aveva in portafoglio 20.833.057 azioni proprie, pari all'11,299% del capitale sociale.Intanto, in Borsa, l'allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 7,85 euro.