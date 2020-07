Piazza Affari tira il fiato con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -dopo il rally di ieri. Con Wall Street chiusa per l'anticipo della Festa del 4 luglio, i mercati prendono fiato, dopo l'exploit registrato in scia ai dati sul. Meglio ha fatto l'Asia quest'oggi dopo il sorprendenteL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,124. Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +167 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,19%.incolore, che non registra variazioni significative, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,35%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,33%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,31%.Tra idi Milano, in evidenza(+2,70%), in attesa del CdA per la review del Piano e per la "risposta" all'OPS di Intesa.Bene anche(+1,46%),(+0,88%) e(+0,66%).La peggiore è, che registra un -2,08%.Calo deciso per, che segna un -1,7%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,60%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,52%.Tra i(+4,68%),(+3,12%),(+1,18%) e(+1,10%).Fra i peggiori, che continua la seduta con -2,59%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,18%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,12%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,90%.