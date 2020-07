WINDTRE, riconoscimento per rete mobile più veloce d'Italia

(Teleborsa) -ha ottenuto da Opensignal il riconoscimento per la rete mobile più veloce d’Italia nell’esperienza d’uso sia in download sia in upload, oltre ad aver vinto a pari merito nelle esperienze video e copertura 4G.si legge nel reportper l’Italia, pubblicato dalla società di analisi indipendente Opensignal, "e, è entrata con decisione tra i premiati per la mobile experience, ottenendo due primi posti e altre due vittorie ex aequo".In particolare, in base alle rilevazioni di Opensignal, la rete mobile WINDTRE è risultata la più veloce in Italia, con un dato medio sperimentato di 25.4 Mbps in download e di 9.1 Mbps in upload. Inoltre, l'azienda guidata daha ottenuto performance di primo piano nelle categorieChief Commercial Officer di WINDTRE, ricorda comeiano strumenti sempre più centrali nella nostra vita quotidiana. I risultati di Opensignal, aggiunge, confermano ulteriormente che WINDTRE sta gestendo al meglio questo cambiamento per rispondere all'elevato bisogno di traffico dati di famiglie e imprese. Durante il lockdown, conclude Corti, WINDTRE ha garantito a milioni di clienti la possibilità di lavorare e studiare da remoto, ma anche di utilizzare i servizi in streaming per l’intrattenimento, confermando il suo ruolo centrale di operatore di tlc in grado di assicurare“Il report di Opensignal evidenzia il6 miliardi in 5 anni, che stiamo realizzando in infrastrutture di rete", sottolineaChief Technology Officer di WINDTRE. "Grazie al nostro nuovo network, con circa 20 mila siti di trasmissione ‘5G Ready’, definito ‘Top Quality’ da importanti istituti specializzati – spiega il manager – siamo riusciti a garantire con continuità servizi di elevata qualità e affidabilità, anche durante gli intensi picchi di traffico registrati nei mesi dell’emergenza Coronavirus. Ora, dichiara Hanssen, è molto importante continuare a investire per modernizzare