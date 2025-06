Formazione, l'Executive Master Agenti di Generali in Italia ottiene l'accreditamento ASFOR

(Teleborsa) -, realizzato in collaborazione con le più prestigiose Business School italiane e le migliori expertise presenti all'interno della Compagnia, ha ottenutoriconoscimento di eccellenza nella formazione manageriale. L'accreditamento, unico in Italia per i programmi di Management Education e Corporate Learning, – fa saperein una nota – mette in evidenza il valore del processo di apprendimento del programma, grazie ai criteri adottati per attestare la qualità degli Specialized Executive Master, offerti sia da Business School sia calibrati per specifiche finalità e competenze manageriali.il primo realizzato in Italia da una compagnia assicurativa ad ottenere"nasce – si legge nella nota – da una visione strategica sul crescente ruolo sociale dell'Agente nell'attuale contesto economico e sociale in costante trasformazione. Rappresenta un passaggio cruciale all'interno di un percorso altamente personalizzato sulle esigenze di Generali in Italia, costruito assieme alle Rappresentanze degli Agenti, con l'obiettivo di accompagnare i neo Agenti nello sviluppo di una visione in linea con le sfide di un mercato che richiede un approccio improntato a imprenditorialità e managerialità".: leggere e interpretare il bilancio agenziale e costruire analisi previsionali efficaci; definire processi commerciali e di servizio orientati alla qualità; rafforzare la capacità di guida e preparare il team al cambiamento; diventare punto di riferimento nel proprio territorio attraverso piani marketing mirati; progettare business plan di Agenzia con piani di crescita concreti, puntando all'Excellent Execution.Giunto alla sua quarta edizione, ha finora formatofavorendo un proficuo confronto con docenti, manager aziendali e professionisti e la nascita di una nuova community di agenti con rinnovato senso di appartenenza.recentementenellaè stato riconosciuto per "qualità, distintività e solidità" del programma e per l'efficacia nel generare impatto sia verso la Rete degli agenti sia verso la Compagnia. "Un traguardo – sottolinea la nota – che consolida, ancor di più, il ruolo del Master come leva strategica per lo sviluppo delle competenze nella Rete distributiva, testimoniando l'impegno concreto e continuo di Generali per una formazione sempre più innovativa, strutturata e orientata al futuro"."L'eccellenza distributiva è uno dei pilastri del nostro Piano triennale che ha ribadito la centralità della Rete nel nostro business – ha dichiarato–. Come Generali investiamo in formazione per offrire ai nostri Agenti ogni strumento necessario per garantire la miglior customer experience grazie alla consulenza di valore. Siamo molto orgogliosi di questo traguardo ottenuto dal nostro Executive Master Agenti: l'accreditamento ASFOR riconosce il valore della nostraproposta formativa, unica in Italia"."L'accreditamento ASFOR non è solo un sigillo di qualità, ma la bussola che orienta l'alta formazione manageriale italiana verso l'eccellenza e l'innovazione, garantendo alle imprese e ai professionisti le competenze per navigare il futuro" ha commentato