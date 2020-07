Coronavirus, continua a calare il numero di contagi

(Teleborsa) - Continua a scendere il numero didinelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati delsono 129 (ieri 190).Le nuovesono invece 15, per un numero complessivo di 35.073 decessi. I casi totali salgono a 244.752. Glisono ora 12.248 (-156), i guariti 197.431 (+269). Ieffettuati sono stati 43.110.per il Covid sono 34 in Lombardia, 22 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 12 in Liguria, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Puglia, Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta Molise e Basilicata che non registrano alcun nuovo caso.I pazienti insono 49, due in più rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi sono 732 (-13), quelli in isolamento domiciliare sono 11.467 (-181).