Stop allo Spoofing: in arrivo nuove regole contro il telemarketing selvaggio

(Teleborsa) - L’(Agcom) ha approvato n. A partireentreranno in vigore i primi provvedimenti, ovvero la manipolazione del numero del chiamante (CLI – Calling Line Identity) per mascherare la reale identità di chi effettua la chiamata.Si tratta spesso di telefonate che sembrano provenire da numeri inesistenti o non registrati, utilizzate per attività di vendita aggressiva o, in casi più gravi, per frodi, fingendo l’identità di enti pubblici (come le Forze dell’Ordine) o di istituti privati (come banche).Le due date da segnare sono:scatta il blocco delle chiamate dall’estero che mostrano un numero italiano falsificato eil blocco delle chiamate che simulano un numero di cellulare italiano.Le misure sono frutto di unadel settore, tutti coinvolti per fronteggiare il fenomeno in crescita dello spoofing.Inoltre, la delibera Agcom dche aiuteranno gli utenti a comprendere meglio le caratteristiche dell’offerta, soprattutto in merito a eventuali limitazioni di velocità. Questo nuovo regolamento sostituisce quello del 2016, aggiornando così le tutele per i consumatori.