USA, leading indicator sale a giugno ma restano incertezze

(Teleborsa) - Sale ancora ilrelativo alle condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il Leading Indicator (LEI) si attesta a quota giugno inrispetto al mese precedente. Un dato(+2,1%) che si confronta con il +3,2% precedente (rivisto da +2,8% preliminare).La componente che riguarda laè salita del 2,5% a 96,7 punti, mentre quella sulleconferma un calo del 2,5% a 110,8 punti."L'aumento di giugno riflette i miglioramenti apportati dalla riapertura progressiva dell'economia, con le condizioni del mercato del lavoro e in particolare i prezzi delle azioni che hanno contribuito positivamente", ha affermato, Senior Director of Economic Research presso il Conference Board. "Tuttavia, le condizioni finanziarie più ampie e le prospettive dei consumatori indicano ancora una debole congiuntura economica. Insieme a una rinascita di nuovi casi COVID-19 in gran parte della nazione, l'indicatore suggerisce che l'economia americana rimarrà nel territorio di recessione a breve termine".