USA, leading indicator aprile cala più delle attese: -1%

(Teleborsa) - Frena anche ad2025 il superindice. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, ilsi attesta a quota 99,4 punti in calo dell'1% rispetto al mese precedente, quando aveva registrato un -0,8%, e contro il -0,7% atteso dagli analisti.La componente che riguarda laè salita dello 0,1% a 114,8 punti, mentre la componente sulleè cresciuta dello 0,3% a 119,3 punti."L'indice LEI statunitense ha registrato il suo, quando molti temevano che gli Stati Uniti si stessero dirigendo verso una recessione, che alla fine non si è materializzata - ha affermato Justyna Zabinska-La Monica, Senior Manager, Business Cycle Indicators, presso The Conference Board - La maggior parte delle componenti dell'indice è peggiorata. In particolare, le aspettative dei consumatori sono diventate costantemente più pessimistiche ogni mese da gennaio 2025, mentre il contributo dei permessi di costruire e dell'orario di lavoro medio nel settore manifatturiero è diventato negativo ad aprile".