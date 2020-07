Cementir chiude I semestre con utile in calo

Cementir Holding

(Teleborsa) -chiude il primo semestre 2020 con un utile netto di gruppo, dedotto il risultato di pertinenza degli azionisti terzi, pari arispetto ai 27,3 milioni del primo semestre 2019.Il risultato delle attività continuative, informa il Gruppo in una nota, ènel primo semestre del 2019, al netto di imposte pari a 10,1 milioni (da 12 mln dell'esercizio precedente).I rrispetto ai 591,9 milioni del primo semestre 2019. Il margine operativo lordo e' ammontato a 97,8 milioni (-11,2%). L'indebitamento finanziario netto è sceso a 280,6 milioni di euro rispetto ai 399,1 milioni al 30 giugno 2019.La guidance per l'intero anno 2020 prevede "ricavi a 1,2 miliardi di euro; margine operativo lordo tra 230 e 240 milioni di euro" e indebitamento finanziario netto "pari a circa 180 milioni di euro, considerando investimenti per circa 60 milioni di euro".Inoltre, conclude la nota "non sono previste variazioni sostanziali nell'organico", ma questa indicazione previsionale "non include eventuali nuove situazioni di recrudescenza della pandemia Covid-19 nei prossimi mesi".