Richemont chiude esercizio al 31 marzo con fatturato in crescita grazie ai gioielli

Richemont

(Teleborsa) -, colosso svizzero del lusso, ha chiuso l'con unin aumento del 4% a tassi di cambio effettivi e costanti, raggiungendo i 21,4 miliardi di euro, trainato dall'elevata crescita a una cifra delle Maison di Gioielleria nel corso dell'anno. La maggior parte delle regioni ha registrato una crescita a due cifre, più che compensando il calo nell'area Asia-Pacifico, trainata dalla Cina. Tra i tassi di crescita più significativi si segnalano l'Europa (+10%), le Americhe (+16%), il Giappone (+25%) e il Medio Oriente e Africa (+15%) a tassi di cambio effettivi. Vendite delin aumento dell'8% (+7% costante) con le Maison di gioielli in crescita a due cifre.L'si è attestato a 4,5 miliardi di euro, in calo del 7% a tassi di cambio effettivi o del 4% a tassi di cambio costanti. Ottima performance delle Jewellery Maisons (marchi Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels e Vhernier), con un fatturato in crescita dell'8% e margine operativo al 31,9%; vendite di Specialist Watchmakers in calo del 13% con un margine operativo del 5,3%; vendite dell'area di business "Altro" in aumento del 7% con margine operativo al -3,7%; margine delle Maison di Moda e Accessori influenzato dall'accantonamento delle scorte.L'ha raggiunto i 3,8 miliardi di euro, in calo dell'1%. L'd'esercizio è stato di 2,8 miliardi di euro, in aumento del 17%, dopo aver tenuto conto di una perdita d'esercizio di 1 miliardo di euro derivante da attività operative cessate, principalmente a seguito della svalutazione del valore contabile delle attività di YOOX NET-A-PORTER (YNAP) nell'ambito della cessione a Mytheresa.