Andamento sostenuto per l'indice delle società High Tech italiane (+3,06%), giornata euforica per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance dell'Ilha aperto a quota 90.231,1 e sta trattando a 91.573,2, balzando del 3,06% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 668 dopo un avvio a quota 652.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,09%.Tra le medie imprese quotate sul, brilla, che passa di mano con un aumento del 2,11%.Tra le azioni del, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,07%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,92%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,89%.